Розгляд справи щодо поведінки Владислава Гельзіна після матчу з Шахтарем (0:1) відбудеться без його особистої присутності.

Засідання КДК УАФ повинно відбутися сьогодні (26 березня). Втім, Гельзін надіслав документ, який підтверджує його позитивний тест на COVID-19, повідомляє Профутбол Digital.

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Особиста присутність президента Олімпіка на розгляді виключена, проте він може виступити в режимі онлайн. Очікується, що проти нього будуть давати свідчення півтора десятка людей.

Нагадаємо, 6 березня Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів.

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