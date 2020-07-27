Гельзін налаштований об'єднати Олімпік та Чорноморець в один клуб – відома потенційна назва

Більше того, Гельзін готовий об'єднати донецький Олімпік та одеський Чорноморець в один клуб. Про це він заявив у ефірі ТК Футбол.

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"Ми чекаємо, але не все залежить від нас. Бажання не пропало, а можливості є. Ми хочемо переїхати до Одеси, грати і бути там командою, на яку заслуговує таке місто і область. Клуб буде називатись Чорноморець, а боротися ми будемо тільки за медалі", – сказав Гельзін.

Раніше повідомлялось, що президент Олімпіка відмовився від ідеї об'єднання нібито через проблеми у перемовинах з власником Чорноморця Леонідом Клімовим. До слова, Олімпік посів дев'яте місце в поточному сезоні УПЛ, а домашні матчі команда проводить на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

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