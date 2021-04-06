Екс-тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук вважає, що тривалість перебування Юрія Калітвінцева біля керма донецької команди залежатиме не від успіхів на футбльному полі, а він настрою його президента Владислава Гельзіна.

"У першому таймі матчу з Десною у Олімпіка був чудовий момент, щоб забити. В інший час Десна була кращою, більше створювала моментів.

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А після рахунку 2:0 чернігівці сіли глибоко, випустили швидких гравців, перебудувалися в 4-2-3-1 і грали по рахунку, намагаючись використовувати простір. Гра була повністю під контролем Десни.

Чи може Гельзін прибрати Калітвінцева в один момент? Думаю, так, все можливо. Владислав Григорович – емоційна людина, тому легко може прийняти відповідне рішення", – сказав Шевчук у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Калітвінцев очолив Олімпік 25 лютого і поки не заробив з командою бодай очка. Донеччани вже повторили клубний антирекорд, зазнавши 7 поразок поспіль. Окрім того, команда пропускає в УПЛ протягом рекордних для клубу 16 матчів.

Після 20-го туру Олімпік посідає у турнірній таблиці УПЛ 11 сходинку, маючи у своєму активі 17 пунктів.

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