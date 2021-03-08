Президент "олімпійців" Владислав Гельзін, схоже, був серйозно обурений суддівством у матчі 17-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Донецьке дербі УПЛ запам'яталось не так грою, як скандалом щодо скасованого гола Нкенга у ворота Шахтаря та вибуховим вриванням в ефір після матчу Владислава Гельзіна.

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Як повідомляє Великий Футбол з посиланням на власні джерела, під час перерви в зустрічі очільник Олімпіка з нецензурною лексикою намагався увірватись у кімнату арбітрів. Друга спроба була вже після фінального свистка. Обидва інциденти відображені в рапортах головного арбітра та делегата матчу.

До слова, очільник суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі вже заявив, що проти Гельзіна КДК відкриє справу та ухвалить "жорстке рішення".

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