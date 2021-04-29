"Ми здобули важливі три очки у світлі боротьби за місце в Прем'єр-лізі. Юрій Калітвінцев як і раніше має цілковиту довіру, незважаючи на те, що ми планували боротися за зону УЄФА, а в підсумку боремося за виживання. Він будує команду.

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Виліт з УПЛ? Не хочемо про це думати. У нижній частині турнірної таблиці щільність така, що боротьба буде йти до останнього туру і ми будемо боротися до останнього", – сказав Гельзін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, напередодні Олімпік сенсаційно переміг Зорю (2:1) і перервав одинадцятиматчеву безвиграшну серію. Після 23-х турів підопічні Калітвінцева йдуть у турнірній таблиці УПЛ одинадцятими, маючи у своєму активі 21 очко.

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