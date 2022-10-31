У Швеції завершується сезон. За тур до фінішу визначився володар титулу.

Гекен – чемпіон Швеції-2022. Це перший титул в історії клубу. Досі найвищим досягненням було віцечемпіонство-2012. Команда зіграє в Лізі чемпіонів наступного сезону.

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Гекен оформив титул за тур до фінішу, розгромивши в дербі Гетеборг. Найближчий переслідувач Юргорден відстав на 9 очок. Попередній чемпіон Мальме взагалі йде за межами єврокубкової зони.

У складі Гекена є унікальний футболіст-тріумфатор. Оскар Удденес за останні три роки виграв три головні дивізіони Швеції: третю та другу лігу з Вернамо, а тепер еліту з Гекеном. Оскару лише 20 років.