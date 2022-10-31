Гекен вперше в історії став чемпіоном Швеції, подарувавши унікального тріумфатора
10:19 - Читать на русском
У Швеції завершується сезон. За тур до фінішу визначився володар титулу.
Гекен – чемпіон Швеції-2022. Це перший титул в історії клубу. Досі найвищим досягненням було віцечемпіонство-2012. Команда зіграє в Лізі чемпіонів наступного сезону.
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Гекен оформив титул за тур до фінішу, розгромивши в дербі Гетеборг. Найближчий переслідувач Юргорден відстав на 9 очок. Попередній чемпіон Мальме взагалі йде за межами єврокубкової зони.
У складі Гекена є унікальний футболіст-тріумфатор. Оскар Удденес за останні три роки виграв три головні дивізіони Швеції: третю та другу лігу з Вернамо, а тепер еліту з Гекеном. Оскару лише 20 років.
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