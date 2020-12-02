Нападник Вереса Роберт Гегедош дуже емоційно сприйняв прохід в 1/4 Кубка України.

Автор переможного гола у ворота Маріуполя (1:0) не зміг стримати сліз після фінального свистка.

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На 68 хвилині Гегедош вдало виконав штрафний удар, якого вистачило для тріумфу Вереса. Пізніше нападника замінили, а команда втримала перевагу. Вже перевдягнений Роберт приймав вітання партнерів та дозволив собі трішки емоцій.

Додамо, що Гегедош провів 15 матчів у поточному сезоні, відзначився 6 голами та 7 асистами.

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