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Гедеш видав розкішний сольний прохід через півполя і гол в дев'ятку – лідера Валенсії двічі збили з ніг

06:00 - Читать на русском
Гедеш видав розкішний сольний прохід через півполя і гол в дев'ятку – лідера Валенсії двічі збили з ніг
Гонсалу Гедеш / Твіттер Валенсії

Форвард Валенсії Гонсалу Гедеш відзначився одним з найкрасивіших голів поточного сезону Прімери.

12’ Гонсалу Гедеш
35’ Родріго Морено
 
12’ Гонсалу Гедеш
35’ Родріго Морено

Потугалець зробив посміховисько з оборони Осасуни в поєдинку 30 туру.

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Гедеш отримав м'яч ще на власній половині і сміливо побіг на ворота суперника. Перші два захисники навіть збили зірку Валенсії з ніг, але той швидко підводився. Прудкий нападник дістався штрафного майданчика, прибрав ще кількох опонентів і точним пострілом в дев'ятку підсумував свій шедевр.

Додамо, що цей гол став для Гедеша дебютним у всіх турнірах сезону 2019/20.

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Відеоновини Іспанія Красиві голи Валенсія - Осасуна Валенсія Валенсія Гонсалу Гонсалу Гедеш
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