Гедеш видав розкішний сольний прохід через півполя і гол в дев'ятку – лідера Валенсії двічі збили з ніг

Форвард Валенсії Гонсалу Гедеш відзначився одним з найкрасивіших голів поточного сезону Прімери.

Потугалець зробив посміховисько з оборони Осасуни в поєдинку 30 туру.

Приниження з брутальним вилученням і феєрією екс-гравців Барселони у відеоогляді матчу Сельта – Алавес – 6:0

Гедеш отримав м'яч ще на власній половині і сміливо побіг на ворота суперника. Перші два захисники навіть збили зірку Валенсії з ніг, але той швидко підводився. Прудкий нападник дістався штрафного майданчика, прибрав ще кількох опонентів і точним пострілом в дев'ятку підсумував свій шедевр.

Додамо, що цей гол став для Гедеша дебютним у всіх турнірах сезону 2019/20.

Валенсія переграла Осасуну, Сельта вдома зганьбила Алавес: 30-й тур Ла Ліги, неділя