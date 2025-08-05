Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Гонсалу Гедешем. Вінгер поставив підпис під контрактом до літа 2028 року з можливістю продовження ще на рік.

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Відразу після підписання контракту Гедеш пояснив, що спонукало його перейти в Реал Сосьєдад. "Реал Сосьєдад – це команда, яка завжди грає дуже добре, намагається грати в атакуючий футбол, володіти м'ячем і прагне бути якомога вище в турнірній таблиці, і це важливо для мене. Я теж хочу бути якомога вище. Я також чув дуже хороші відгуки про місто і його жителів.

Для мене це було найважливішим – знати, що клуб завжди прагне грати дуже добре, володіючи м'ячем. Я грав тут, коли був футболістом Бенфіки, в Лізі чемпіонів, і команда провела відмінний сезон. Реал Сосьєдад в останні роки демонструє дуже хороший рівень, і це дуже важливо. Сподіваюся зробити якомога більший внесок, як на полі, так і за його межами.

Я тут зосереджений на тому, щоб працювати якомога старанніше, щоб максимально використовувати свої можливості. Я поговорив з тренером і знаю, чого він від мене вимагає, чого він хоче, і я постараюся бути в кращій формі, щоб забивати якомога більше голів, віддавати гольові передачі, знаходити м'ячі за спинами і бути максимально атакувальним. Не зумівши ідеально адаптуватися до Англії та її Прем'єр-ліги, я сподіваюся якомога швидше повернути свою найкращу форму в Реалі Сосьєдад, тому що я знаю Ла Лігу, країну і мову", – зазначив португалець.

Нагадаємо, що з 2022 року Гедеш належав Вулверхемптону, але "вовки" двічі віддавали його в оренду – Бенфіці та Вільяреалу.

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