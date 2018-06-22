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Гедес може замінити в Шахтарі Тайсона

20 червня 14:09 2149 Читать на русском
Гедес може замінити в Шахтарі Тайсона
Рожер Гедес / Gatty Images

Футболіст Шахтаря і збірної Бразилії Тайсон після ЧС-2018 може змінити клубну прописку.

Віце-капітан "гірників" дав зрозуміти своєму клубу, що готовий вислухати інші пропозиції, та перейти в більш престижний чемпіонат, інформує UOL Esporte.

Шахтар пропонує Гедесу в 6 разів більшу зарплатню, аніж той отримує в Палмейрасі

Кандидат на заміну в разі можливого відходу Тайсона у Шахтаря вже готовий. Це футболіст Палмейраса Рожер Гедес, який зараз на правах оренди виступає в Атлетіко Мінейро.

Гедес вже заявив про своє бажання переїхати в Європу, і пріоритетним варіантом для нього є Шахтар. Над підписанням угоди з найкращим бомбардиром чемпіонату Бразилії вже працює новоспечений спортивний директор Шахтаря Жозе Боту, який хотів запросити Гедеса, коли ще працював в Бенфіці.

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Шахтар Шахтар Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Шахтаря Рожер Гедес Рожер Гедес
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