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Газзаєв: Сподіваюся, вибори наблизять матчі між командами з Росії та України

22:13 118 Читать на русском
Газзаєв: Сподіваюся, вибори наблизять матчі між командами з Росії та України
Валерій Газзаєв / фото із соцмереж

Колишній тренер київського Динамо Валерій Газзаєв сподівається, що підсумки виборів президента України вплинуть на ставлення УЄФА до матчів між російськими та українськими командами.

"Чи можуть вибори в Україні вплинути на те, що в якийсь момент російські і українські команди перестануть розводити при жеребкуванні? Можливо. Є надія, що після виборів цей момент наблизиться. Два братніх народи повинні жити в миріі, як це було завжди. Наші команди повинні їздити один до одного.

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У 2013 році обговорювалося створення спільного чемпіонату – ідеальний варіант був би. А так, нічого неможливого немає. Все залежить від політичної стабільності, ну і кон'юктури теж", – цитує Газзаєва "Чемпіонат".

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Теги
Росія Валерій Газзаєв
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