Газзаєв розповів, чого не вистачило Ярмоленку, щоб стати світовою суперзіркою

Колишній головний тренер Динамо Валерій Газзаєв пригадав, як почав залучати Андрія Ярмоленка до виступів за основну команду киян.

"Футболісти повинні володіти всіма відповідними навиками. Пригадую приклад із власної практики. Коли я очолив київське Динамо, то на першому зборі ставив молодого тоді Ярмоленка крайнім захисником.

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Бачив у ньому хороші атакувальні якості сильного флангового нападника, хоча на той момент Ярмоленко вважався центрфорвардом. І мені було важливо, щоб цілий збір футболіст опановував оборонні навички, які необхідні крайньому нападнику.

Сам Ярмоленко, пам'ятаю, дивувався: "Валерію Георгійовичу, ви, напевно, переплутали, я нападник!" Я у відповідь робив здивований вигляд: "Та ти що!" А насправді мені потрібно було, щоб він відчув, що таке гра в захисті і як треба виконувати оборонні функції.

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Можу сказати, що, якби у Ярмоленка були настільки ж сильні оборонні навички, як атакувальні, він став би світовою суперзіркою", – наводить слова Газзаєва Спорт-Експрес.