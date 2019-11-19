toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛУЇС ЕНРІКЕ СЕРБІЯ - УКРАЇНА

Газзаєв розповів, чого не вистачило Ярмоленку, щоб стати світовою суперзіркою

11:08 532 Читать на русском
Газзаєв розповів, чого не вистачило Ярмоленку, щоб стати світовою суперзіркою
Андрій Ярмоленко та Валерій Газзаєв / соцмережі

Колишній головний тренер Динамо Валерій Газзаєв пригадав, як почав залучати Андрія Ярмоленка до виступів за основну команду киян.

"Футболісти повинні володіти всіма відповідними навиками. Пригадую приклад із власної практики. Коли я очолив київське Динамо, то на першому зборі ставив молодого тоді Ярмоленка крайнім захисником.

Шахтар – у топ-5 найбільш домінантних команд Європи, Зоря в рейтингу вище за Динамо

Бачив у ньому хороші атакувальні якості сильного флангового нападника, хоча на той момент Ярмоленко вважався центрфорвардом. І мені було важливо, щоб цілий збір футболіст опановував оборонні навички, які необхідні крайньому нападнику.

Сам Ярмоленко, пам'ятаю, дивувався: "Валерію Георгійовичу, ви, напевно, переплутали, я нападник!" Я у відповідь робив здивований вигляд: "Та ти що!" А насправді мені потрібно було, щоб він відчув, що таке гра в захисті і як треба виконувати оборонні функції.

Голова СДЮШОР Юність Прокопович надіслав листа Суркісові з вимогою сплатити кошти за трансфер Ярмоленка в Борусію Д

Можу сказати, що, якби у Ярмоленка були настільки ж сильні оборонні навички, як атакувальні, він став би світовою суперзіркою", – наводить слова Газзаєва Спорт-Експрес.

blog_ava
Вілліан і Фабіан Руїс відмовляються продовжувати контракти зі своїми клубами заради Барселони, – ЗМІ
10:28
1683
Теги
Динамо Динамо Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Валерій Газзаєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
9
хв
Німеччина
21:45
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук