Газзаєв пригадав проект об'єднаного чемпіонату України та Росії

Колишній тренер київського Динамо Валерій Газзаєв знову заговорив про об'єднаний чемпіонат України та Росії.

"Ідею про спільне громадянство для жителів України і Росії, озвучену президентом Володимиром Путіним, можна тільки вітати. Тим більше, що обраний президент України Володимир Зеленський заявив про готовність надавати росіянам українське громадянство. Наші народи завжди були і будуть братніми.

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До речі, нагадаю, що в 2012 році був ініційований проект об'єднаного чемпіонату Росії і України. Він міг би стати одним з найпотужніших чемпіонатів з футболу в Європі", – цитує Газзаєва сайт партії "Справедлива Росія".

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