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"Газонне дербі", – Миколаїв продовжує тролити Чорноморець

14:59 58 Читать на русском
"Газонне дербі", – Миколаїв продовжує тролити Чорноморець
Миколаїв тролить Чорноморець

Представники ФК Миколаїв не втрачають свого почуття гумору.

Миколаїв у твіттері анонсував товариський матч з Чорноморцем.

Представники першолігового клубу дотепно прикрили емблему "моряків" шматком газону.

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Нагадаємо, раніше Чорноморець приховував на фото своїх потенційних новачків, прикриваючи їхні обличчя шматком газону за допомогою комп'ютерної графіки.

Після 17-ти турів Першої ліги Миколаїв посідає 9-те місце, маючи в активі 19 очок.

Теги
футбольні курйози Перша ліга Чорноморець Чорноморець Миколаїв Миколаїв Товариські матчі Зимові збори
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