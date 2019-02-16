"Газонне дербі", – Миколаїв продовжує тролити Чорноморець

Представники ФК Миколаїв не втрачають свого почуття гумору.

Миколаїв у твіттері анонсував товариський матч з Чорноморцем.

Представники першолігового клубу дотепно прикрили емблему "моряків" шматком газону.

Миколаїв запалює український футбол: ураганний Twitter, Циганков-2 і респект від Зіброва – з ними не буває нудно

Нагадаємо, раніше Чорноморець приховував на фото своїх потенційних новачків, прикриваючи їхні обличчя шматком газону за допомогою комп'ютерної графіки.

Після 17-ти турів Першої ліги Миколаїв посідає 9-те місце, маючи в активі 19 очок.