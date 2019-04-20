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"Газон Олімпійського може не відновитися до Класичного", – Франков

12:39 692 Читать на русском
"Газон Олімпійського може не відновитися до Класичного", – Франков
Артем Франков / 1927.kiev.ua

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що газон НСК Олімпійський може виявитися зіпсованим перед поєдинком київського Динамо та донецького Шахтаря в рамках УПЛ.

 

"У жартах (обгортка!) сильніший Зеленський, у пафосних трибунних гаслах – Порошенко... А що, є люди, яких дебати здатні змусити змінити думку?!

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Я ось хвилююся з приводу газону на Олімпійському. Зрозуміло, що його накрили, але чи не витоптали, чи відновиться він до 24 квітня?" – поділився Франков у своєму Twitter.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня на НСК Олімпійський. Початок матчу – о 18:30.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар НСК Олімпійський Артем Франков
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