Газон НСК Олімпійський готовий до зимових матчів, – агроном

Агроном НСК Олімпійський Максим Стельмах прокоментував готовність газону до прийняття зимових поєдинків.

"Для початку грудня і аномально холодного листопада, поле в досить хорошому стані. Ми його готували до проведення зимових матчів, тому, незважаючи на те, що останні поєдинки проводилися в умовах низького температурного режиму – до мінус п'ятнадцяти градусів, а також того, що нам доводилося очищати поле від снігу, воно залишається готовим до проведення матчів.

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Потрібно відзначити, що візуальний вигляд поля зараз дещо гірший, ніж функціональний. Потрібно дати газону можливість відновитися. Цей процес повільний, проте панікувати точно не варто", – цитує Стельмаха офіційний сайт НСК Олімпійський.

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