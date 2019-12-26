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Газішехір хоче викупити контракт Кайоде у Шахтаря

11:06 1580 Читать на русском
Газішехір хоче викупити контракт Кайоде у Шахтаря
Оларенваджу Кайоде / Сайт Газішехіра

Турецький Газішехір сподівається на повноцінний трансфер форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде.

Клуб Суперліги планує домовитись з "гірниками" щодо викупу нігерійця, інформує Fanatik.

Голова селекційного відділу Шахтаря виділив двох португальських талантів, яких хотів би забрати в донецький клуб

Орендна угода Кайоде розрахована до кінця поточного сезону, і Газішехір цілком задоволений його виступами. Нападник відзначився сімома голами у 12 матчах чемпіонату Туреччини. Саме Кайоде наразі є найкращим бомбардиром Газішехіра, і керівництво клубу прагне втримати його у своєму складі.

Нагадаємо, що чинний контракт нігерійського нападника з Шахтарем закінчується влітку 2023 року.

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Теги
Трансфери Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Трансфери Шахтаря Газішехір Газішехір Туреччина
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