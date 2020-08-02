"Газети не припиняють писати те, про що ти навіть не знав": Жерсон Родрігес відреагував на чутки про себе

Люксембуржець залишив різку заяву на сторінці у своєму Instagram.

Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравців

"Я повернувся до роботи. Люксембурзькі газети не припиняють писати те, про що ти навіть не знав. Ми ще повернемося до цього", – написав Жерсон.

Нагадаємо, 25-річний форвард повернувся в Динамо після півроку оренди в Анкарагюджю. Більшість ЗМІ припускають, що київський клуб не розраховує на гравця і буде шукати варіанти для його продажу. Втім, представник Родрігеса заявив про наміри нападника "повернути клуб до Ліги чемпіонів".

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