Гайтан став гравцем Чикаго Файр

Аргентинський півзахисник Ніколас Гайтан підписав угоду з Чикаго Файр.
Футбольний клуб Чикаго Файр оголосив, що підписав півзахисника Ніколаса Гайтана вільним агентом з клубу китайської Суперліги Далянь Іфан, повідомляє офіційний твіттер американської команди.
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"Ми хотіли підсилити атаку і сподіваємось, що динамічність і здатність Ніко ідеально підійдуть", – сказав президент та генеральний менеджер клубу Чикаго Файр Нельсон Родрігес.
Нагадаємо, що Гайтан встиг пограти за такі клуби як Бока Хуніорс, Атлетіко Мадрид та Бенфіка.