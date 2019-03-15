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Гайтан став гравцем Чикаго Файр

11:44 106 Читать на русском
Гайтан став гравцем Чикаго Файр
Ніколас Гайтан / The Independent

Аргентинський півзахисник Ніколас Гайтан підписав угоду з Чикаго Файр.

Футбольний клуб Чикаго Файр оголосив, що підписав півзахисника Ніколаса Гайтана вільним агентом з клубу китайської Суперліги Далянь Іфан, повідомляє офіційний твіттер американської команди.

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"Ми хотіли підсилити атаку і сподіваємось, що динамічність і здатність Ніко ідеально підійдуть", сказав президент та генеральний менеджер клубу Чикаго Файр Нельсон Родрігес.

Нагадаємо, що Гайтан встиг пограти за такі клуби як Бока Хуніорс, Атлетіко Мадрид та Бенфіка.

Теги
Трансфери МЛС Далянь Іфан Далянь Іфан Світ Ніколас Гайтан Ніколас Гайтан Чикаго Файр Чикаго Файр
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