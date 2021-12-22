"Ви знаєте, людина має фундаментальне право, є право вибору. Ніхто не може його змусити. Є свої принципи, погляди та ставлення до тієї чи іншої події. Ніхто нікого не звинувачує та не змушує. Але я зробив цей вибір.

Гай поповнив тренерський штаб Чорноморця

Якби були інші конкретні пропозиції, то, можливо, цього не було б. Це не означає, що я пішов до Кубані через якісь свої переконання. Ні, це просто був один із варіантів, де можна продовжити кар'єру", – зазначив Гай у програмі Пряма червона на YouTube.

Протягом кар'єри гравця Олексій виступав за Шахтар, Іллічівець, Чорноморець, Кубань, Габалу та Олімпік. Зіграв 29 матчів за збірну України та забив 1 гол. У складі Шахтаря вигравав Кубок УЄФА 2008/09 та 6 разів ставав чемпіоном України. Повісив бутси на цвях влітку 2019-го, але перед цим встиг відзначитися скандальними заявами про війну на Донбасі та відмовою одягати футболку з написом "Слава українській армії".

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