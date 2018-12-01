Гай: Я провів у Шахтарі багато років, але зараз буду робити все для перемоги Олімпіка

Хавбек Олімпіка Олексій Гай поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

"Звичайно, дивився поєдинок Шахтаря проти Хоффенхайма. Це Ліга чемпіонів, там найвищий рівень. З боку здається одне, а на футбольному полі все зовсім по-іншому. Хоффенхайм в сподобався більше, володів ініціативою, але переміг Шахтар. Це показує, що всі труднощі, які були у них в грі, вони змогли подолати.

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Місяць тому в кубковому протистоянні у нас були хороші відрізки, постараємося це зберегти, а також скорегувати свої дії в оборонній роботі. Якщо будемо компактно грати в неділю, то у нас будуть хороші шанси на позитивний результат.

Я провів багато років у Шахтарі, але зараз ми знаходимося по різні сторони барикад. Тому буду робити все для перемоги команди, в якій зараз граю", – передає слова Гая прес-служба донеччан.

Поєдинок 17-го туру УПЛ між Шахтарем і Олімпіком відбудеться завтра, 2 грудня. Стартовий свисток у матчі пролунає о 17 годині.

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