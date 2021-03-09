Новий керманич одеситів Олексій Антонов запросив Олексія Гая, повідомляє офіційний сайт клубу. Новачок замінить Андрія Ущаповського на посаді асистента.

Антонов дебютував з перемоги на чолі Чорноморця – одесити наздогнали Агробізнес на вершині Першої ліги

Протягом кар'єри гравця Гай виступав за Шахтар, Іллічівець, Чорноморець, Кубань, Габалу та Олімпік. Зіграв 29 матчів за збірну України та забив 1 гол. У складі Шахтаря вигравав Кубок УЄФА 2008/09 та 6 разів ставав чемпіоном України. Повісив бутси на цвях влітку 2019-го, але перед цим встиг відзначитися скандальними заявами про війну на Донбасі та відмовою одягати футболку з написом "Слава українській армії".

Додамо, що після 15 турів Чорноморець посідає другу сходинку Першої ліги та є одним з головних претендентів на підвищення в еліту.

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