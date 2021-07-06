"На мій погляд, відрізками підопічні Андрія Шевченка показували непоганий футбол, але, якщо говорити в загальному, то хотілося б побачити кращого від збірної України, знаючи, на що цей колектив здатний. Цілісна гра у "синьо-жовтих", на мій погляд, вийшла тільки в поєдинку зі збірною Швеції. Інші матчі не були настільки виразними. Думаю, що матч з Англією показав, що команда не була повністю готова до турніру.

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Щодо відсутності Маліновського в останньому поєдинку "синьо-жовтих"... Це була б втрата, якби гравець перебував у своїх найкращих кондиціях, і показував той футбол, який він демонстрував до чемпіонату Європи. Однак матчі турніру показали, що Руслан на 100% не готовий. Та й у будь-якому випадку, один в полі не воїн.

Найбільш рівно турнір провів Георгій Бущан. Більше я нікого виділити не можу. Не тому, що не хочу, чи, може, когось ображу. Просто не було такого виконавця, який би не опускався нижче свого рівня", – сказав Гай у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

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