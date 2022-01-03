Захисник Колоса Віталій Гавриш завершив кар'єру футболіста, повідомляє прес-служба ковалівців.

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Відтепер 35-річний ветеран займеться тренерською роботою – він вже увійшов у штаб Ярослава Вишняка.

Нагадаємо, Гавриш виступав за Колос з 2016 року і згодом став капітаном команди. За його безпосередньої участі ковалівці стали переможцями Першої ліги, вийшли в УПЛ і дебютували у єврокубках. Раніше захисник встиг також пограти за Говерлу, Зірку, запорізький Металург, Олександрію та алчевську Сталь.

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