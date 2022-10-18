18-річний Гаві нестандартно відреагував на свою присутність на церемонії нагородження "Золотого м'яча" 2022 року.

Півзахисник Барселони Гаві, якому лише минулого серпня виповнилося 18 років, незвичайно відреагував на запрошення відвідати церемонію нагородження "Золотого м'яча" 2022 року.

Гаві став найкращим молодим гравцем сезону

На запитання журналіста, чи нервує він, Гаві відповів: "Правда в тому, що я трохи обіс*ався. Але зараз вже все гаразд".

На церемонії Гаві був визнаний найкращим молодим гравцем до 21 року сезону 2021/22. Він обійшов зірок Бундесліги Джамала Мусіалу та Джуда Беллінгема, юного лідера Арсеналу Букайо Саку та хавбека Реала Едуардо Камавінга.

Цьогорічний сезон для Гаві – лише другий у професійній кар'єрі. При цьому півзахисник уже зіграв за Барселону понад 50 матчів у всіх турнірах. Також Гаві є основним гравцем збірної Іспанії.

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