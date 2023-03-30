Півзахисник Барселони і збірної Іспанії Гаві відмовився прийти на автограф-сесію перед матчем Іспанії проти Норвегії (3:0) у відборі до Євро-2024. Як інформує Relevo, подібна поведінка розлютила інших гравців "Фурії Рохи", а також керівників Федерації футболу Іспанії (RFEF).

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Згодом RFEF змусила 18-річного футболіста з'явитися на захід.

Повідомляється, що партнери Гаві висловили невдоволення небезпечною і відчайдушною грою футболіста на тренуваннях. Кілька разів Гаві йшов у стики, ризикуючи травмувати інших гравців. Альваро Мората на правах капітана поспілкувався з півзахисником стосовно цього.

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