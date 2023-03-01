В рамках 23-го туру каталонський клуб зустрічався з Альмерією (0:1). Підопічні Хаві вперше програли за вісім матчів. Під час матчу фанати андалузького клубу ображали півзахисника Гаві.

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Вболівальники Альмерії викрикували з трибун на адресу каталонського гравця: "Дурень, дурень". Нічого кращого не придумав півзахисник, як потрясти своїм причинним місцем перед трибунами.

Por cierto, he visto pocos vídeos de esto de Gavi, si llega a ser Vinicius está twitter inundado. pic.twitter.com/qiVPFotNCX — Rodríguez (@RodriguezRMCF) February 28, 2023

Гаві в цьому сезоні зіграв у 23 матчах Ла Ліги. Він забив один гол та зробив дві результативні передачі. Нагадаємо, що Барселона зустрінеться з Реалом у четвер, 2 березня, в рамках півфіналу Кубка Іспанії. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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