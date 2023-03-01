Гаві потряс геніталіями перед фанатами Альмерії – відео огидного вчинку
Півзахисник Барселони Гаві не стримався, почувши образи з трибун.
В рамках 23-го туру каталонський клуб зустрічався з Альмерією (0:1). Підопічні Хаві вперше програли за вісім матчів. Під час матчу фанати андалузького клубу ображали півзахисника Гаві.
Барселона зареєструвала Гаві гравцем основного складу – його клаусула не буде анульована
Вболівальники Альмерії викрикували з трибун на адресу каталонського гравця: "Дурень, дурень". Нічого кращого не придумав півзахисник, як потрясти своїм причинним місцем перед трибунами.
Гаві в цьому сезоні зіграв у 23 матчах Ла Ліги. Він забив один гол та зробив дві результативні передачі. Нагадаємо, що Барселона зустрінеться з Реалом у четвер, 2 березня, в рамках півфіналу Кубка Іспанії. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Реал оступився проти Атлетіко після феєрії у Лізі чемпіонів – юний джокер врятував Анчелотті