Гаттузо: Ювентус не знищив Мілан

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від Ювентуса (0:2).

"Нам потрібно постаратися не шукати собі виправдання, жовті картки або щось інше. Ми програли команді, яка, очевидно, була сильнішою за нас. Я також не хочу говорити про тих, кого не було. Ми грали проти команди, яка перемагає протягом декількох років і щоліта купує зірку.

Мілан – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми робили те, що повинні були. Ми залишалися в грі і повели себе наївно під час другому голі, але Ювентус нас не знищив. Відрізками ми виглядали здорово, але Ювентус просто команда іншого рівня, і з цим потрібно змиритися.

Ювентус – це не просто найсильніший клуб Італії. Вони на одному рівні з Барселоною і Манчестер Сіті. Ми могли залишитися в грі до самого кінця і були до цього близькі. У перші 20-25 хвилин другого тайму ми забрали у них м'яч і створювали моменти.

Можливо, пенальті міг би щось змінити, але ми не змогли впоратися з їх швидкістю і фізичною силою. У нас є кілька виконавців пенальті, і вони вирішують між собою, хто б'є.

Ігуаїн відчув, що готовий взяти відповідальність на себе, він помилився. Таке буває. Кесс'є в минулому сезоні теж не забив один. Сподіваюся, Піпіта вибачиться за свою поведінку перед арбітром.

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Йому потрібно навчитися контролювати себе. Я бачив, який величезний тиск він відчував, коли вирішив пробити пенальті колишньому клубу. Той, хто грав у футбол, розуміє, яку роль в такій ситуації відіграють емоції", – цитує Гаттузо Football Italia.