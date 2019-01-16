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Гаттузо: Я чекаю, коли Ігуаїн скаже, що хоче покинути Мілан

15 січня 23:57 172 Читать на русском
Гаттузо: Я чекаю, коли Ігуаїн скаже, що хоче покинути Мілан
Дженнаро Гаттузо / Gatty images

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо зізнався, що не буде турбуватися, якщо нападник команди Гонсало Ігуаїн вирішить перейти в Челсі.

"Чуток багато, але Ігуаїн добре тренується, прекрасно працює в команді і знаходиться в розташуванні Мілана. Завтра подивимося, буде він грати чи ні. Гонсало повинен вирішити, що буде робити далі і як вирішити цю проблему.

"Я б замкнув його в кімнаті і кидав їжу кожних 2-3 години", – Гаттузо підтвердив бажання Ігуаїна покинути Мілан

Ігуаїн ніколи не говорив мені, що хоче піти. Я чекаю, коли він це зробить. Чи не засмучусь, якщо Гонсало піде? Я теж був гравцем і розумію, що бувають моменти, коли ми бачимо речі по-різному. Ми не можемо засуджувати інших, тому що не знаємо, що відбувається в їхній голові", – цитує Гаттузо Football Italia.

Ювентус та Мілан ще не зіграли, а цей матч вже ненавидить вся країна – Суперкубок Італії перетворився на фарс

Суперкубок Італії

Ювентус - Мілан: Середа 16 січня 2019

Ювентус
до матчу
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год
:
10
хв
Мілан
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Теги
Ювентус - Мілан Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Мілан Мілан Італія Трансфери Мілана Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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