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Гаттузо визначився з першим трансфером у Наполі – тренер хоче придбати хавбека Мілана

16:17 734
Гаттузо визначився з першим трансфером у Наполі – тренер хоче придбати хавбека Мілана
Франк Кессьє / Eurosport

Новий головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо планує підсилити команду своїм колишнім підопічним.

Гаттузо вже попросив президента "адзуррі" Ауреліо Де Лаурентіса підписати хавбека Мілана Франка Кессьє, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Наставник планує використовувати у Наполі тактичну схему 4-3-3, у яку, на його думку, ідеально впишеться 22-річний івуарієць. Мілан готовий розглянути пропозиції щодо продажу півзахисника, якого клуб придбав у Аталанти за 32 мільйони євро.

До слова, в поточному розіграші Серії А Кессьє зіграв 13 матчів та забив 1 гол. За даними популярного порталу Transfermarkt, трансферна вартість гравця збірної Кот-д'Івуару становить 25 млн євро.

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