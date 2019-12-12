Гаттузо визначився з першим трансфером у Наполі – тренер хоче придбати хавбека Мілана

Новий головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо планує підсилити команду своїм колишнім підопічним.

Гаттузо вже попросив президента "адзуррі" Ауреліо Де Лаурентіса підписати хавбека Мілана Франка Кессьє, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Гаттузо оцінив своє призначення тренером Наполі та зворушливо пригадав Анчелотті

Наставник планує використовувати у Наполі тактичну схему 4-3-3, у яку, на його думку, ідеально впишеться 22-річний івуарієць. Мілан готовий розглянути пропозиції щодо продажу півзахисника, якого клуб придбав у Аталанти за 32 мільйони євро.

До слова, в поточному розіграші Серії А Кессьє зіграв 13 матчів та забив 1 гол. За даними популярного порталу Transfermarkt, трансферна вартість гравця збірної Кот-д'Івуару становить 25 млн євро.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера