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Гаттузо вигнав зірку Наполі з тренування перед фіналом Кубка Італії – тренер розлючений недбалим ставленням до роботи

15:21 - Читать на русском
Гаттузо вигнав зірку Наполі з тренування перед фіналом Кубка Італії – тренер розлючений недбалим ставленням до роботи
Дженнаро Гаттузо / Твіттер Наполі

Нападник Ірвінг Лосано продовжує розчаровувати вболівальників Наполі.

 

Наставник "партенопейців" Дженнаро Гаттузо вигнав мексиканця з тренування напередодні фіналу Кубка Італії проти Ювентуса, інформує ESPN. Тренеру не сподобалась низька самовіддача 24-річного гравця.

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"Той, хто втомився або чимось невдоволений, може просто залишитися в роздягальні і пропустити день тренувань. Всі знають, що якщо вони виходять на поле зі мною, то потрібно бігти на повній швидкості. Я не дозволю нікому зіпсувати тренування", – заявив обурений Гаттузо в коментарі Rai.

Додамо, що Лосано все ж потрапив до заявки Наполі на фінал Кубка Італії. Поєдинок з Ювентусом відбудеться сьогодні (17 червня), початок о 22:00.

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Теги
Італія Наполі Наполі Кубок Італії Ірвінг Ірвінг Лосано Дженнаро Дженнаро Гаттузо Кубок Італії 2019/20 Наполі - Ювентус
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