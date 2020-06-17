Гаттузо вигнав зірку Наполі з тренування перед фіналом Кубка Італії – тренер розлючений недбалим ставленням до роботи

Нападник Ірвінг Лосано продовжує розчаровувати вболівальників Наполі.

Наставник "партенопейців" Дженнаро Гаттузо вигнав мексиканця з тренування напередодні фіналу Кубка Італії проти Ювентуса, інформує ESPN. Тренеру не сподобалась низька самовіддача 24-річного гравця.

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"Той, хто втомився або чимось невдоволений, може просто залишитися в роздягальні і пропустити день тренувань. Всі знають, що якщо вони виходять на поле зі мною, то потрібно бігти на повній швидкості. Я не дозволю нікому зіпсувати тренування", – заявив обурений Гаттузо в коментарі Rai.

Додамо, що Лосано все ж потрапив до заявки Наполі на фінал Кубка Італії. Поєдинок з Ювентусом відбудеться сьогодні (17 червня), початок о 22:00.

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