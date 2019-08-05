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Гаттузо відмовився очолити Нант

09:56 339 Читать на русском
Гаттузо відмовився очолити Нант
Дженнаро Гаттузо

Колишній наставник Мілана Дженнаро Гаттузо не хоче тренувати середняка Ліги 1.

Гаттузо отримав від Нанта пропозицію очолити головну команду – французи давали контракт на два роки. Однак екс-наставник Мілана відмовився від такого варіант продовження тренерської роботи.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Дженнаро не зумів вивести Мілан у Лігу чемпіонів, після чого на його місце прийшов Марко Джампаоло. У тренерській кар'єрі Гаттузо більше не було елітних клубів.

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