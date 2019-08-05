Гаттузо відмовився очолити Нант

Колишній наставник Мілана Дженнаро Гаттузо не хоче тренувати середняка Ліги 1.

Гаттузо отримав від Нанта пропозицію очолити головну команду – французи давали контракт на два роки. Однак екс-наставник Мілана відмовився від такого варіант продовження тренерської роботи.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Дженнаро не зумів вивести Мілан у Лігу чемпіонів, після чого на його місце прийшов Марко Джампаоло. У тренерській кар'єрі Гаттузо більше не було елітних клубів.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину