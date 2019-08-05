Гаттузо відмовився очолити Нант

Ліга чемпіонів — 10:08 11708
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Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві
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Манчестер Сіті узгодив з Ювентусом обмін відомими фулбеками з доплатоюАнглія — 09:29 3390
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Брюгге підсилився зірковим голкіпером перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонівБельгія — 08:25 2523
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Шахтар розгромив Карпати: ефектний спаринг "гірників" перед Динамо, перспективні "леви" та фантастичний Алан ПатрікУкраїна — 00:35 3303
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Ліверпуль – Ман Сіті: Зінченко страждає від Салаха, але сміється останнім і бере Суперкубок Англії у казковому матчіАнглія — 4 серп 20455