Гаттузо відхилив 18 пропозицій перед тим, як очолити Наполі

Італійський фахівець Дженнаро Гаттузо користувався попитом у команд, поки сидів без роботи.

Гаттузо, який напередодні став головним тренером Наполі, відхилив 18 пропозицій, перш ніж погодився на пропозицію "партенопейців", повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, Гаттузо міг отримати роботу в Валенсії, Дженоа, а також в клубах із Москви, Китаю та Греції.

Нагадаємо, в Неаполі 41-річний фахівець змінив Карло Анчелотті. Про призначення було оголошено 11 грудня. Раніше Дженнаро очолював Мілан, Пізу, ОФІ, Палермо та Сьйон.

Наразі Наполі посідає сьоме місце в турнірній таблиці італійської Серії А. У 15 матчах команда з Неаполя набрала 21 очко (5 перемог, 6 нічиїх, 4 поразки).

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