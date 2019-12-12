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Гаттузо відхилив 18 пропозицій перед тим, як очолити Наполі

20:08 435 Читать на русском
Гаттузо відхилив 18 пропозицій перед тим, як очолити Наполі
Дженнаро Гаттузо (праворуч) / фото: Наполі

Італійський фахівець Дженнаро Гаттузо користувався попитом у команд, поки сидів без роботи.

Гаттузо, який напередодні став головним тренером Наполі, відхилив 18 пропозицій, перш ніж погодився на пропозицію "партенопейців", повідомляє La Repubblica.

Гаттузо офіційно очолив Наполі

За інформацією видання, Гаттузо міг отримати роботу в Валенсії, Дженоа, а також в клубах із Москви, Китаю та Греції.

Нагадаємо, в Неаполі 41-річний фахівець змінив Карло Анчелотті. Про призначення було оголошено 11 грудня. Раніше Дженнаро очолював Мілан, Пізу, ОФІ, Палермо та Сьйон.

Наразі Наполі посідає сьоме місце в турнірній таблиці італійської Серії А. У 15 матчах команда з Неаполя набрала 21 очко (5 перемог, 6 нічиїх, 4 поразки).

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Італія Наполі Наполі Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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