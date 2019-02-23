Гаттузо в захваті від професіоналізму Пйонтека

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо розповів про адаптацію польського форварда Кшиштофа Пйонтека в таборі "россонері".

"Пйонтек успішно освоївся в команді і старанно працює, однак він не з тих, хто виділяється на тренуваннях. Він піклується про свій стан, робить все, грунтуючись на власних відчуттях. Він практичний, зосереджений на важливих речах і планово готується до кожного матчу.

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Напередодні кожної гри Пйонтек розпитує тренерів про характеристики захисників суперника. Йому важливі всі деталі", – цитує Гаттузо Football Italia.

Кшиштоф приєднався до Мілана під час зимового трансферного вікна. Поляк вже встиг провести 5 матчів у Серії А, в яких відзначився 5-ма голами.

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