Гаттузо: У Олімпіакоса більше єврокубкового досвіду, ніж у Мілана

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями від матчу 6-го туру Ліги Європи з Олімпіакосом.

"Це фундаментальна гра для клубу і всіх нас. Вогняна атмосфера зникне, як тільки ми вийдемо на поле. Потрібно зосередитися на грі як з технічної, так і з тактичної точки зору, а не тільки з психологічної. Я повинен передати гравцям свій досвід в плані того, як вони повинні зіграти.

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Олімпіакос – одна з найкращих команд Європи, коли справа доходить до володіння м'ячем, і ми не повинні недооцінювати їх. Мілан не може просто зіграти в старомодному італійському стилі, опираючись на захист і контратаки. Я хочу побачити характер, щоб ми взяли гру під свій контроль.

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Важливо відзначити, що Олімпіакос грає в хороший футбол. Якщо ми подивимося на їхніх гравців, то у них більше досвіду виступів у єврокубках, ніж у нас. Ми не можемо їх недооцінювати", – цитує Гаттузо Sky Italia.