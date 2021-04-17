Фіорентина і 43-річний фахівець усно домовились про контракт, стверджує Sport Face.

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Угода буде розрахована на два сезони з можливістю продовження ще на рік. Гаттузо матиме серйозний вплив на трансфери Фіорентини. "Ріно" сподівається попрощатися з Наполі на позитивній ноті, вивівши команду в Лігу чемпіонів.

Додамо, що Гаттузо вже встиг попрацювати з чотирма італійськими клубами – Палермо, Пізою, Міланом і Наполі.

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