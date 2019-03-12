Гаттузо уникнув дискваліфікації на дербі з Інтером

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо зможе бути присутній в технічній зоні під час матчу 28 туру Серії А проти Інтера.

Італійська Федерація футболу вирішила не дискваліфіковувати Дженнаро Гаттузо на матч 28 туру Серії А проти Інтера, повідомляє офіційний сайт організації.

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Фахівець був вилучений у матчі попереднього туру проти К'єво, в якому "россонері" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Дербі між Міланом та Інтером відбудеться 17 березня о 21:30 за київським часом.

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