Гаттузо став на захист Оспіни – голкіпер пропустив курйозний гол з кутового

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо оцінив виступ своїх підопічних у матчі-відповіді Кубка Італії проти Інтера (1:1).

"Ми зустрінемося з Ювентусом, який звик перемагати, та володіє менталітетом великих чемпіонів, але ми можемо сказати своє вагоме слово. Ми знаємо, що без грандіозного виступу нам трофей додому не забрати.

Наполі – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У нас дуже якісна команда. Ми намагалися діяти якомога агресивніше в пресингу, але ми, як і раніше, працюємо над ним, і ще не відшліфували переміщення. Але коли пресингують нас, ми знаємо, як з цим впоратися.

Ми пропустили дурний гол, але не з вини Оспіни, а через неправильно зайняті позиції при кутовому. Гравці вірять в нашу справу, старанно трудяться протягом тижня і віддають всі сили. Рівень дуже високий, і ми зможемо досягти серйозних результатів, якщо будемо захищатися і атакувати відповідно до задуму", – наводить слова Гаттузо Football Italia з посиланням на Rai Sport.

Нагадаємо, Наполі зіграв внічию з Інтером (1:1) та вийшов до фіналу Кубка Італії за підсумком двох поєдинків (2:1). Вирішальний матч проти Ювентуса заплановано на 17 червня.

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