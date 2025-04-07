Чемпіонат Хорватії. 28 тур

Славен Белупо – Хайдук – 0:1

Гол: Лівая, 45+1 (пенальті)

Русин допоміг Хайдуку здобути перемогу над аутсайдером – екс-зірка Зорі отримав червону, а легенда Барси забив гол

Український нападник Хайдука відіграв 60 хвилин в матчі проти Славена Белупо, який йде на 4-му місці в чемпіонаті Хорватії. Після переможної зустрічі наставник Русина Дженнаро Гаттузо не приховував свого задоволення грою українця.

"Русин та Лівая дуже добре попрацювали, вони дуже добре пресингували та звільнили нас від їхнього тиску. Пресинг моїх гравців у першому таймі був хорошим, а за другий тайм я трохи злий, бо ми перестали грати. Але ми витримали і здобули важливі три очки. Це ключова перемога для нас", – сказав Гаттузо в інтерв'ю Sportske novosti.

Додамо, що Хайдук іде на першому місці в хорватському чемпіонаті, випереджаючи Рієку на один заліковий пункт після 28 матчів.

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