Гаттузо: Пйонтек і Кутроне поки не можуть грати разом

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо розповів про адаптацію новоспеченого форварда клубу Кшиштофа Пйонтека після дебюту поляка у матчі проти Наполі (0:0).

"Мені подобається Пйонтек, він всім цікавиться, він за всім спостерігає, він сповнений ентузіазму та бажання і йому подобається тренуватися в клубі. Я розмовляв про нього з Мальдіні – Пйонтек трохи схожий на Томассона.

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Пйонтек і Кутроне можуть грати разом, але не зараз. Мені не подобається грати з чотирма півзахисниками. Тому поки вони не можуть грати разом через командний баланс", – цитує Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Кшиштоф Пйонтек з'явився на полі в матчі 21-го туру Серії А проти Наполі (0:0) на 71-й хвилині, але відзначитись результативними діями не встиг.

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