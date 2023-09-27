Марсель після відставки Марселіно намагається знайти нового наставника. Одним з кандидатів є Дженнаро Гаттузо, який перебуває без клубу з того часу, як покинув Валенсію.

Штрафний Хакімі а-ля Мессі у відеоогляді матчу ПСЖ – Марсель – 4:0

Як повідомляє RMC Sport, Пабло Лонгорія провів таємні перемовини з харизматичним італійцем. Обидві сторони досягли домовленостей і очікується, що вже в матчі проти Монако, який запланований на 30 вересня, Гаттузо буде керувати командою.

Нагадаємо, що Марсель наразі посідає восьму сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі дев'ять балів. Від першого місця провансальці відстають на чотири пункти.

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