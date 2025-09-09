Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо не зміг стримати емоції після матчу з Ізраїлем у кваліфікації відбору до ЧС-2026.

Італія у видовищному матчі зуміла здобути перемогу над Ізраїлем 5:4 у матчі відбору кваліфікації до ЧС-2026. Переможний гол записав у свій актив Сандро Тоналі вже у компенсований час.

Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Ізраїль – Італія – 4:5

Звісно, що після такого емоційного матчу гравці були трохи на взводі. Дженнаро Гаттузо спробував загасити конфлікт між футболістами. Утім, не стримав свої емоції, грубо накричавши на Дора Тургемана і вимагаючи, щоб він заткнувся. Гаттузо настільки швидко ринувся до гравця, що тому довелося зробити декілька кроків назад.

Нагадаємо, що Італія перебуває на другій сходинці групи I з дев'ятьма балами. Від Норвегії команда Гаттузо відстає на три пункти.

