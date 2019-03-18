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Гаттузо прокоментував сутичку між гравцями Мілана

12:07 60 Читать на русском
Гаттузо прокоментував сутичку між гравцями Мілана
Дженнаро Гаттузо / соцмережі

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо вважає, що Мілан зазнав подвійної поразки.

"Найбільше в цьому матчі мене засмутив Кессьє і те, що сталося між ним і Більєю на лавці. Такі речі суперечать моєму баченню футболу і командної етики. Футболісти повинні поважати всіх, з ким ділять роздягальню. Як тренер, я повинен стежити за дисципліною, і гравці знають, наскільки багато я цим займаюся.

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Можна критикувати мої тактичні рішення, але я побудував свою кар'єру на повазі, командній роботі та етиці, боротьбі за футболку. Це означає все для мене, і саме тому для мене Мілан зазнав подвійної поразки. Я поговорю з гравцями найближчим часом", – цитує Гаттузо Sky Sport Italia.

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