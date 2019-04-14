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Гаттузо: Потягнув стегно, коли біг заспокоювати гравців

14:29 176 Читать на русском
Гаттузо: Потягнув стегно, коли біг заспокоювати гравців
Дженнаро Гаттузо / ФК Мілан

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо розповів про наслідки бійки між гравцями після матчу Серії А проти Лаціо (1:0).

79’ Франк Кессьє
 
79’ Франк Кессьє

"Я навіть потягнув стегно, коли біг, аби заспокоїти всіх! Я був на лавці і почув перепалку. Головне, що все закінчилося.

Мілан – Лаціо: після матчу між гравцями обох команд виникла сутичка – Гаттузо був в епіцентрі подій

Коли я був гравцем, подібні речі мене заводили, але тепер я дивлюся на це по-іншому. Я занадто старий для цього.

До того ж, якщо я дам комусь "ляща" з гравців, то, швидше за все, отримаю у відповідь, адже вони всі займаються в тренажерному частіше за мене", – сказав Гаттузо в коментарі DAZN.

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Теги
Італія Лаціо Лаціо Мілан Мілан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мілан - Лаціо
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