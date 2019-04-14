Гаттузо: Потягнув стегно, коли біг заспокоювати гравців

Німеччина — 15:31 4
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Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба
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Зозуля отримав овації на свою адресу і став лідером за 2-ма показниками – Альбасете увірвався в зону ПрімериІспанія — 14:51 1180
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Зозуля з Альбасете приймає Ельче – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 13:00 473
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