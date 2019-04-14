Гаттузо: Потягнув стегно, коли біг заспокоювати гравців

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо розповів про наслідки бійки між гравцями після матчу Серії А проти Лаціо (1:0).

"Я навіть потягнув стегно, коли біг, аби заспокоїти всіх! Я був на лавці і почув перепалку. Головне, що все закінчилося.

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Коли я був гравцем, подібні речі мене заводили, але тепер я дивлюся на це по-іншому. Я занадто старий для цього.

До того ж, якщо я дам комусь "ляща" з гравців, то, швидше за все, отримаю у відповідь, адже вони всі займаються в тренажерному частіше за мене", – сказав Гаттузо в коментарі DAZN.

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