Гаттузо підтвердив, що Бонуччі хоче покинути Мілан

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо підтвердив чутки про те, що капітан "россонері" Леонардо Бонуччі хоче змінити прописку.

"Я спілкувався з Лео. Потрібно бути чесним і говорити все так, як є насправді. У нас була зустріч, але йому потрібно обговорювати це не зі мною, а з керівництвом. Поки він не покине мою команду, хочу бачити такого ж Бонуччі, як в останні 12 днів – професіонала та справжнього капітана.

Вирішувати будуть Лео і керівництво, але я сподіваюся, що він залишиться. Він талановитий футболіст. Вважаю, що коли гравець висловлює бажання піти, тренер повинен зробити все, щоб переконати його залишитися", – цитує Дженнаро Гаттузо Football Italia.

За інформацією італійських ЗМІ, Бонуччі може повернутися в Ювентус. Також на 31-річного захисника претендує Манчестер Юнайтед, але сам Леонардо віддає перевагу тому, щоб продовжити кар'єру на Апеннінах.