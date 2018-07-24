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Гаттузо підтвердив, що Бонуччі хоче покинути Мілан

12:47 380 Читать на русском
Гаттузо підтвердив, що Бонуччі хоче покинути Мілан
Бонуччі та Гаттузо / Twitter

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо підтвердив чутки про те, що капітан "россонері" Леонардо Бонуччі хоче змінити прописку.

"Я спілкувався з Лео. Потрібно бути чесним і говорити все так, як є насправді. У нас була зустріч, але йому потрібно обговорювати це не зі мною, а з керівництвом. Поки він не покине мою команду, хочу бачити такого ж Бонуччі, як в останні 12 днів – професіонала та справжнього капітана.

Вирішувати будуть Лео і керівництво, але я сподіваюся, що він залишиться. Він талановитий футболіст. Вважаю, що коли гравець висловлює бажання піти, тренер повинен зробити все, щоб переконати його залишитися", – цитує Дженнаро Гаттузо Football Italia.

За інформацією італійських ЗМІ, Бонуччі може повернутися в Ювентус. Також на 31-річного захисника претендує Манчестер Юнайтед, але сам Леонардо віддає перевагу тому, щоб продовжити кар'єру на Апеннінах.

Теги
Італія Мілан Мілан Трансфери Мілана Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Леонардо Бонуччі Леонардо Бонуччі
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