Гаттузо переконаний, що Наполі здатен переписати історію в матчі з Барселоною

"Через два тижні ми можемо увійти в історію, адже Наполі ніколи не грав у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Нам нелегко зберігати концентрацію в липні – пляжі, катери, зараз занадто спекотно, щоб залишатися вдома. Зрозуміло, останні тижні ми іноді дозволяли собі відволіктися.

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Проти Барселони не можна допускати ні найменшої помилки, адже, щоб забити, їм достатньо напівмоменту. Нам потрібно бути зібраними на всі 95 хвилин. Хтось думає, що буде легко пройти далі, але це зовсім не так. Нам потрібно бути командою, яка думає на полі, перекриває вільні зони і зберігає концентрацію", – цитує Гаттузо Football Italia.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 матчу Ліги чемпіонів Барселона – Наполі запланований на 8 серпня. В першій зустрічі неаполітанці зуміли стримати суперника – поєдинок завершився нічиєю (1:1).

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