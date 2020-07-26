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Гаттузо переконаний, що Наполі здатен переписати історію в матчі з Барселоною

10:38 - Читать на русском
Гаттузо переконаний, що Наполі здатен переписати історію в матчі з Барселоною
Дженнаро Гаттузо / соцмережі

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

"Через два тижні ми можемо увійти в історію, адже Наполі ніколи не грав у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Нам нелегко зберігати концентрацію в липні – пляжі, катери, зараз занадто спекотно, щоб залишатися вдома. Зрозуміло, останні тижні ми іноді дозволяли собі відволіктися.

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Проти Барселони не можна допускати ні найменшої помилки, адже, щоб забити, їм достатньо напівмоменту. Нам потрібно бути зібраними на всі 95 хвилин. Хтось думає, що буде легко пройти далі, але це зовсім не так. Нам потрібно бути командою, яка думає на полі, перекриває вільні зони і зберігає концентрацію", – цитує Гаттузо Football Italia.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 матчу Ліги чемпіонів Барселона – Наполі запланований на 8 серпня. В першій зустрічі неаполітанці зуміли стримати суперника – поєдинок завершився нічиєю (1:1).

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Теги
Наполі Наполі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполі
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