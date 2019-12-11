Гаттузо оцінив своє призначення тренером Наполі та зворушливо пригадав Анчелотті

Новоспечений наставник Наполі Дженнаро Гаттузо розповів про цілі команди на поточний сезон.

"Ціль Наполі – єврокубки. Буде складно, у нас зараз не найкращий період, але це той клуб, який не має права не грати в єврокубках. Ми сподіваємося надолужити ті очки, яких нам бракує. До різдвяної паузи нам потрібно провести два матчі, і нам потрібно брати бика за роги. Ця команда зобов'язана диктувати хід матчів і показувати свій стиль футболу.

Гаттузо офіційно очолив Наполі

Наша мета – Ліга чемпіонів. У минулому сезоні мені з Міланом не вистачило для потрапляння туди одного очка, але у Наполі є все для того, щоб досягти цієї мети.

На який термін розрахований мій контракт? Від таких питань мені хочеться розсміятися. Шість місяців за контрактом чи є опція продовження – яка різниця, адже наша робота прив'язана до результатів.

Мій попередник? Анчелотті мені як батько. Весь цей час він перебував поруч зі мною і допомагав мені в будь-яких ситуаціях. Він виграв усе, що тільки можна, а мені ще потрібно багато довести", – цитує Гаттузо офіційний сайт клубу.

У нинішньому сезоні Серії А після 15-ти турів Наполі перебуває на 7-й сходинці. Команда зуміла кваліфікуватись у плей-офф Ліги чемпіонів.

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