Гаттузо оцінив готовність Наполі перед початком нового сезону Серії А
Головний тренер неаполітанського клубу Дженнаро Гаттузо поділився думками щодо нового чемпіонату.
"Це буде дуже важкий сезон, тому що Наполі доведеться зіграти багато великих матчів підряд.
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Я думаю, що ми будемо готові до старту чемпіонату", – коротко прокоментував готовність своїх підопічних Дженнаро Гаттузо у коментарі прес-службі клубу.
Нагадаємо, що вже 20 вересня розпочнеться нова кампанія Серії А, який триватиме до 23 травня 2021 року. У першому поєдинку прийдешнього сезону Наполі на виїзді зіграє проти Парми.
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