"Це буде дуже важкий сезон, тому що Наполі доведеться зіграти багато великих матчів підряд.

Гаттузо пригадав молодість на тренуванні Наполі – його підопічний ледь не постраждав

Я думаю, що ми будемо готові до старту чемпіонату", – коротко прокоментував готовність своїх підопічних Дженнаро Гаттузо у коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, що вже 20 вересня розпочнеться нова кампанія Серії А, який триватиме до 23 травня 2021 року. У першому поєдинку прийдешнього сезону Наполі на виїзді зіграє проти Парми.

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