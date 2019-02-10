Гаттузо отримав умову, за якої залишиться в Мілані на наступний сезон

Дженнаро Гаттузо продовжить очолювати Мілан у сезоні 2019/20 тільки за однієї умови.

Дженнаро Гаттузо перебуває під загрозою звільнення з Мілана наприкінці сезону 2018/19. За інформацією Corrierre della Serra, наставник отримав чітку умову, за якої він продовжить перебувати на чолі "россонері" і в наступному сезоні.

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Ріно необхідно посісти місце в топ-4 у турнірній таблиці Серії А та пробитись у Лігу чемпіонів, де команда не виступала з сезону 2013/14.

Також Мілан міг потрапити у головний клубний турнір континенту завдяки перемозі в Лізі Європи, але примудрився вилетіти на стадії групового етапу, поступившись супернику Динамо Олімпіакосу.

Наразі "россонері" перебувають на 6 позиції в турнірній таблиці Серії А, набравши 36 очок, але у підопічних Дженнаро Гаттузо матч у запасі проти Кальярі, який відбудеться сьогодні, 10 лютого, о 21:45 за київським часом.

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