Першим новачком команди став Саму Кастільєхо, інформує офіційний сайт "кажанів". Гравець перейшов на правах вільного агента і отримав контракт до літа 2025 року.

Жертва України проміняв виступи у Лізі чемпіонів на середняка АПЛ

Новий головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо чудово знає Кастільєхо. Вінгер був важливою частиною його Мілана у сезоні 2018/19. Втім, за інших тренерів ігровий час іспанця скорочувався. У минулій кампанії він нарешті став чемпіоном Італії, але був відвертим резервістом Мілана – всього 122 хвилини на полі і 2 асисти.

Додамо, що новий сезон Валенсія розпочне 14 серпня домашнім матчем проти Жирони.

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